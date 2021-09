Pacheco vai procurar Alcolumbre para resolver indicação de André Mendonça

A indicação está parada na CCJ e Alcolumbre resiste a marcar a sabatina de André Mendonça para a cadeira de ministro do STF

Pressionado por aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), vai procurar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Davi Alcolumbre (DEM-AP), para encaminhar a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A indicação está parada na CCJ e Alcolumbre resiste a marcar a sabatina de André Mendonça.

Em entrevista a jornalistas no Senado, Pacheco afirmou que “podem ser muitas” as razões para o impasse, desde a exigência de presença física de parlamentares em Brasília até a complexidade de uma indicação ao STF.

Nos bastidores, os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao STF, o impasse na articulação política com o Senado e as resistências de Alcolumbre ao nome de Mendonça são apontados como obstáculos para o escolhido de Bolsonaro.

“Sempre faremos a opção pelo caminho do consenso para resolver essa questão”, disse Pacheco ao anunciar que conversará com Alcolumbre.

Estadão Conteúdo