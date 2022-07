Os nomes das Forças Armadas para “fiscalizar” as eleições

No começo de agosto, com a presença do ministro Alexandre de Moraes, ocorrerá um encontro para “organizar” e “aplicar” os modus operandi

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) promoverá no primeiro dia de agosto uma reunião com os nomes indicados para “fiscalizar” o processo eleitoral brasileiro. Os nomes que comporão um colegiado que acompanhará as eleições foram sugeridos por diferentes instituições externas ao órgão. A data do encontro foi definida em reunião fechada na Corte na última quarta-feira (13).

Entre os convidados externos, que serão instruídos sobre suas atribuições no encontro, estão representantes das Forças Armadas e da Polícia Federal. Ambos enviaram um número, mais do que o esperado pelo TSE, de técnicos especialistas em TI.

No começo de agosto, o encontro, que deverá contar com a presença do presidente do TSE, ministro Edson Fachin, que está momentaneamente ausente do tribunal, sendo substituído pelo ministro Alexandre de Moraes, ocorrerá para “organizar” e “aplicar” a metodologia de fiscalização prevista na resolução 23.673/21 do tribunal (que estabelece as atribuições e funções dos fiscais externos).

Defesa enviou 10 nomes

Por meio de um ofício (o de nº 15.769) endereçado em 22 de junho ao ministro Fachin, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio de Oliveira, enviou o nome de 10 militares para “fiscalizar o sistema eletrônico de votação”.

Assinado eletronicamente, o documento lista integrantes das Forças Armadas considerados de segundo escalão ou inferior, não sendo indicado nenhum militar do chamado “generalato”.

No texto, que foi posteriormente classificado pelo TSE como sendo de “acesso restrito” ou “confidencial”, estão listados três integrantes da Aeronáutica, três da Marinha e quatro do Exército, sendo um deles o “chefe da equipe”.

Confira os nomes escalados pelo ministro Paulo Sérgio:

Coronel Marcelo Nogueira de Sousa (do Exército e chefe da equipe);

Coronel Wagner Oliveira da Silva (da Aeronáutica);

Coronel Ricardo Sant’ana (do Exército);

Capitão de Fragata Marcus Rogers Cavalcante Andrade (da Marinha);

Capitão de Fragata Helio Mendes Salmon (da Marinha);

Capitão de Fragata Vilc Queupe Rufino (da Marinha);

Tenente-Coronel Rafael Salema Marques (da Aeronáutica)

Major Renato Vargas Monteiro (do Exército);

Major Marcio Antônio Amite (do Exército);

Capitão Heitor Albuquerque Vieira (da Aeronáutica).

Todos na lista são especialistas em TI e da estrita confiança de Paulo Sérgio ou subordinados a generais do círculo do ministro.

Confira o documento na íntegra: