Oposição pede impeachment de Barroso

Um pedido de impeachment do magistrado já havia sido apresentado em novembro do ano passado por um grupo de senadores

Um grupo de 14 senadores e 63 deputados federais protocolou hoje (19) um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso. O documento de 93 páginas foi endereçado a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal.

Entre os pedidos feitos pelos parlamentares está a intimação de Barroso, que o Senado processe e julgue os crimes de responsabilidade e que o ministro perca o cargo e fique inabilitado para o exercício de função pública prelo prazo de oito anos.

Dentre os parlamentares que assinaram o pedido estão os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Damares Alves (Republicanos-DF) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

