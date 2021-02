Operadoras de telefonia têm 15 dias para explicar vazamento de dados ao Ministério da Justiça

Procuradas, as operadoras informaram que não identificaram ocorrência de vazamento de dados e que estão colaborando com as autoridades

Publicidade

São Paulo-SP O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou operadoras de celular a prestarem informações sobre o vazamento de dados de 103 milhões de celulares. Publicidade A informação é do Jornal Nacional. Procuradas, as operadoras informaram que adotam controles rígidos no acesso às informações dos clientes, que não identificaram ocorrência de vazamento de dados e que estão colaborando com as autoridades. Foram notificadas Claro, Oi, Tim e Vivo. O prazo para resposta é de 15 dias. O objetivo é identificar quais informações foram vazadas e de que forma.

Também nesta segunda-feira (15), a Secretaria Nacional do Consumidor, atrelada ao ministério, informou que está finalizando um acordo com a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de

Dados) para proteção de dados de consumidores. Segundo o órgão, existem dezenas de casos sendo investigados envolvendo vazamento de dados ou compartilhamento de dados de milhares de consumidores brasileiros. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE A ANPD é responsável por fiscalizar a proteção de dados no Brasil. Na última quinta-feira, o órgão oficiou a Polícia Federal e empresas envolvidas no vazamento de dados de celulares. As informações são da Folhapress CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE