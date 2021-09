Omar Aziz chama de ‘palhaços’ os parlamentares que comparecem ao depoimento de Hang

Aziz lembrou a mãe do empresário, Regina Hang, que morreu de Covid-19 após receber tratamento em hospital da rede Prevent Senior

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), criticou o empresário Luciano Hang, por estar usando seu depoimento na comissão para se promover e defender sua ideologia.

Aziz lembrou a mãe do empresário, Regina Hang, que morreu de Covid-19 após receber tratamento em hospital da rede Prevent Senior -acusada de experimentos com medicamentos do Kit Covid. “Eu, se tivesse a sua condição, iria levar a minha mãe na lua. Não iria levar na Prevent Senior”, afirmou o presidente da comissão.

“O senhor não é mais honesto que ninguém aqui e nem mais trabalhador que os brasileiros. Esse é o patriota, que tem a estátua da liberdade em frente a suas lojas. [Quer] liberdade para denegrir os outros. E os palhaços vieram aqui hoje”, afirmou Aziz.

A sessão com o depoimento de Hang conta com a participação de senadores que não compareciam ao colegiado há meses, como o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).