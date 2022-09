‘O PT, se você deixar, bate sua carteira’, diz Ciro no programa do Ratinho

Apesar de críticas à corrupção em outros governos e a utilização do orçamento na gestão de Bolsonaro, Ciro afirmou que é difícil acabar

Isabella Cavalcante

São Paulo, SP

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) foi entrevistado na noite desta segunda-feira (19) no programa Candidatos com Ratinho, do SBT. Na conversa, Ciro tentou se mostrar como alternativa aos dois líderes das pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O PT, se você deixar, bate sua carteira e vira organização criminosa. Tem exceções? Tem, mas por isso que me afastei para nunca mais chegar perto dessa gente, o mal que o Lula tem feito ao Brasil é muito extenso”, afirmou. Ciro foi ministro durante um dos governos do petista.

Apesar de críticas à corrupção em outros governos e a utilização do orçamento na gestão de Bolsonaro, Ciro afirmou que é difícil acabar com a corrupção, sem firmar promessas com eleitores.

O candidato ao Planalto tornou a sugerir plebiscitos, negou que concorreria a uma reeleição e apresentou projetos econômicos na entrevista, que teve tom amigável, semelhante à concedida por Bolsonaro na semana passada ao mesmo programa.

Perguntado sobre seu posicionamento político, Ciro disse ter “um projeto de centro-esquerda” e, ao fim de seu tempo, rivalizou novamente seus dois maiores adversários.