O passo-a-passo para votar no domingo

Saiba como achar o local de votação, manusear a urna eletrônica, os cargos disputados e o que pode ou não fazer na seção eleitoral

Gabriel de Sousa

[email protected]

Neste domingo, os brasilienses irão para as urnas para decidir os candidatos que irão governar o DF e o Brasil pelos próximos quatro anos. A eleição é o ato máximo da democracia, e é o momento em que o povo exerce a sua soberania, definindo os nomes que irá representá-lo na vida política.

As eleições contarão também com eleitores de primeira viagem, que irão pela primeira vez às urnas. Além disso, o DF é a única unidade federativa do Brasil em que os pleitos acontecem a cada quatro anos, fazendo com que muitos cidadãos não se recordem do passo a passo para realizar uma tranquila e segura votação.

Por isso, o Jornal de Brasília preparou um tutorial para que o eleitor não fique perdido na hora do seu voto. Veja:

Como achar o seu local de votação?

Para descobrir o local de votação, a zona eleitoral e a sessão, é muito fácil, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor precisa apenas informar o seu CPF, a data do seu nascimento e o nome da sua mãe para descobrir onde irá votar.

Como usar a urna eletrônica?

Na sua vez de votar, o eleitor irá primeiro apresentar o seu título de eleitor para o mesário eleitoral. Na urna, há números de 0 a 9 e três teclas coloridas. Uma de cor branca, é destinada para os que desejam votar em branco. A de cor laranja é usada para corrigir um número incorreto selecionado pelo votante. Já a de cor verde serve para confirmar o voto após a seleção do candidato.

Em quais candidatos irei votar?

Na urna, o primeiro voto será para um deputado federal, com quatro números. Logo após, é a hora de escolher um deputado distrital, com cinco algarismos. Os eleitores podem escolher tanto os números dos candidatos da sua preferência, como também selecionar os dois primeiros números de um partido em que possui afinidade.

Depois de selecionar os deputados, é a hora de votar em um senador, que possui três dígitos, e no governador, com dois. Por fim, é a vez de optar pelo presidente da República, escolha dois números e aperte no botão verde. O “fim” na tela mostrará que a sua participação no primeiro turno das eleições acabou.

Perdi o meu título de eleitor. E agora?

Não estar com o seu título de eleitor não impede a participação do cidadão nas eleições. Para votar, basta apresentar alguma documentação oficial com foto, que comprove a identidade do votante. Também poderá ser utilizado o aplicativo do e-Título, disponível nos aparelhos Android ou IOS.

Como usar o E-título?

Após baixar o aplicativo do e-Título, o eleitor deve colocar os seus dados pessoais e o número presente no seu título de eleitor. Depois, ele precisará responder três questões que irão servir para comprovar a sua identidade. Por fim, é só criar uma senha para proteger o acesso de terceiros. Após seguir este passo a passo, a documentação virtual estará pronta para o uso no domingo. Atenção, pois o app deve ser ativado até este sábado para poder ser utilizado no primeiro turno.

Como justificar a minha ausência?

Caso o eleitor não compareça às urnas no domingo, ele deverá justificar a sua ausência em até 60 dias. A principal forma de quitar as suas dívidas com a Justiça Eleitoral é através do aplicativo e-Título. É cobrada uma multa de R$ 3,51 para o eleitor ausente.

Não estou no meu domicílio eleitoral. Posso votar?

Se o eleitor não estiver no seu domicílio eleitoral no domingo, ele poderá ir para para qualquer seção eleitoral ou mesa receptora de justificativa entregar um Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE) preenchido, acompanhado de um documento oficial com foto. Você pode acessar o modelo do RJE através do link: https://bit.ly/RJEleitoral

O que posso fazer no domingo?

No domingo, a Justiça Eleitoral permite que os eleitores levem a sua “colinha” com o número de candidatos para a urna. A lei também não impede que os cidadãos vão para as sessões com camisas e bandeiras sem mastros que representem os seus candidatos ou partidos políticos favoritos. Mas atenção, a manifestação ideológica dos votantes deve ser expressada de forma silenciosa, caso contrário, pode ser considerada a prática de um crime eleitoral.

O que não posso fazer no domingo?

Atenção, a Justiça Eleitoral classifica como crimes eleitorais a boca de urna; o derramamento de materiais de campanha; a promoção de desordem prejudicando trabalhos eleitorais; o transporte de eleitores; a “selfie” com a urna e o porte de armas (exceto por agentes de segurança que estejam trabalhando no domingo). No momento do voto, os aparelhos eletrônicos devem ser deixados junto aos mesários. Já o porte de armas é proibido em até 100 metros do perímetro de um local de votação.

Quando os resultados serão divulgados?

Como de costume, os resultados para deputados, senador e governador do DF devem sair bem antes das outras apurações estaduais e nacionais. De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF), Roberval Belinati, a expectativa é que os resultados distritais saiam antes das 19 horas. Para presidente, o TSE estima que os números começarão a ser apresentados para o eleitorado a partir das 17 horas.

Atenção para os endereços importantes

Site do TRE/DF: https://www.tre-df.jus.br/

Site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): https://www.tse.jus.br/Justiça Eleitoral: https://www.justicaeleitoral.jus.br/