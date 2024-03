O contínuo aceno de Lula aos militares

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), continua fortalecendo laços com membros das Forças Armadas. Nesta quinta-feira, dia 28, está programado um encontro entre Lula, o Ministro da Defesa, José Múcio, e os líderes das forças militares: almirante Marcos Olsen pela Marinha, general Tomás Paiva pelo Exército, e tenente-brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, representando a Aeronáutica.

Este diálogo, focado em questões pertinentes às três divisões militares, ocorrerá em um período considerado como o “ápice” do entrosamento entre o chefe de estado e as instituições militares.

Em um evento nesta quarta-feira, 27, para a inauguração do submarino Tonelero em Itaguaí, localizado na região da Costa Verde do Rio de Janeiro, Lula expressou seu apreço pelas forças armadas. Ele enfatizou a importância de manter unidades militares bem treinadas e equipadas para assegurar a paz no país.

“Nosso respeito e admiração pela Marinha se estendem à Força Aérea e ao Exército Brasileiro. Um país com as dimensões do Brasil necessita de forças armadas de elevado preparo, capazes de responder prontamente e manter a paz quando necessário”, destacou Lula.

Na mesma semana, o aniversário de 60 anos do golpe militar de 1964, a ser lembrado no dia 31 de março, suscitou medidas do governo. Lula orientou o Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a cancelar eventos que marcassem a data, visando reduzir as tensões com o setor militar e desvalorizar uma lembrança que havia sido enfatizada durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).