‘O Brasil te ama’, afirma Regina Duarte ao defender Luciano Hang

Hang é suspeito de financiar a disseminação de fake news

A atriz Regina Duarte, 74, demonstrou apoio na manhã desta quarta (29) ao empresário bolsonarista Luciano Hang, que presta depoimento à CPI da Covid.



Ex-secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro (sem partido), ela publicou no Instagram ilustrações de um limão e uma foto do dono da rede de lojas Havan. Na legenda, a atriz escreveu: ” ‘…do limão : limonada’. O Brasil te ama, Luciano.”



Hang é suspeito de financiar a disseminação de fake news. Antes da sessão, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz disse que o depoimento será importante para esclarecer fatos relativos ao gabinete paralelo e ao tratamento precoce, principalmente após a oitiva da advogada Bruna Morato, que representa médicos da Prevent Senior.