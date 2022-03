Novo vai lançar pré-candidatura de Luiz Felipe d’Ávila no sábado em SP

O cientista político assumiu a pré-candidatura após a desistência de João Amoêdo em meio ao racha entre bolsonaristas e antibolsonaristas no partido

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

O partido Novo vai realizar um encontro nacional em São Paulo no sábado (2) para anunciar as pré-candidaturas da sigla para as eleições, inclusive a de Luiz Felipe d’Avila à Presidência.

O cientista político assumiu a pré-candidatura após a desistência de João Amoêdo em meio ao racha entre bolsonaristas e antibolsonaristas no partido.

O evento vai ocorrer na sede da Fecomercio (Federação do Comércio do Estado de SP), às 9h. A sigla também vai anunciar as candidaturas aos governos de Minas (Romeu Zema), São Paulo (Vinicius Poit), Rio (Paulo Ganime), Santa Catarina (Odair Tramontin) e Espírito Santo (Aridelmo Teixeira).