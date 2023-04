Nova política de valorização do mínimo considera inflação e PIB passado, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou nesta quinta-feira (27) a nova política para reajuste do salário mínimo

Renato Machado

Brasília, DF

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, anunciou nesta quinta-feira (27) a nova política para reajuste do salário mínimo, que será calculado com base na inflação do ano anterior e mais o PIB (Produto Interno Bruto) consolidado de dois anos antes.

Marinho também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve assinar até o dia 1º de maio a medida provisória que eleva o valor do salário mínimo para R$ 1.320.

Marinho falou com jornalistas após um encontro no Palácio da Alvorada com o presidente Lula e representantes das centrais sindicais. Também participou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A reunião foi realizada justamente para bater o martelo sobre a nova política de valorização do salário mínimo.

O ministro afirmou que a nova proposta de política de valorização do mínimo será enviada ao Congresso Nacional, no formato de um projeto de lei.