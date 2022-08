Nova diretoria do PROS formaliza apoio a Lula e retira candidatura de Marçal

Até o dia 31, a legenda estava nas mãos de Marcus Holanda, responsável por lançar a candidatura do influencer Pablo Marçal à Presidência

A nova executiva nacional do PROS decidiu retirar a candidatura do coach Pablo Marçal para apoiar o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência. A mudança se deu após o retorno de Eurípedes Júnior ao comando do PROS após decisão limitar do ministro do Tribunal Superior Eleitoral Ricardo Lewandowski no dia 5 de agosto. Marçal tenta recorrer para manter a candidatura.

Até o dia 31, a legenda estava nas mãos de Marcus Holanda, responsável por lançar a candidatura do influencer Pablo Marçal à Presidência. Foi neste dia que o vice-presidente do STJ, Jorge Mussi, decidiu, em meio ao plantão, devolver o partido a Eurípedes. O dirigente logo reassumiu a legenda e fez uma reunião com o ex-presidente Lula para declarar apoio à sua candidatura.

Como revelou o Estadão na última quarta-feira, 10, o PROS tem um perfil majoritariamente bolsonarista no Congresso. A sigla abriga inclusive nomes folclóricos do bolsonarismo radical, como a médica Nise Yamaguchi, que se notabilizou por recomendar tratamentos sem eficácia contra a covid, e o ex-deputado Boca Aberta, que foi cassado por ter invadido uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Paraná.

O PROS foi oficializado em 2013 e já apoiou a reeleição de Dilma em 2014 e a candidatura de Haddad a presidente em 2018.

Estadão Conteúdo