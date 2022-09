No ES, Ciro Gomes fala em elevar educação a uma das 10 melhores do mundo

No discurso, também teceu comparações entre Lula e Bolsonaro e disse que, no que diz respeito à economia, ambos são iguais

O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) esteve no município Serra, no Espírito Santo, e conversou com eleitores durante caminhada. Em seu discurso, falou sobre transformar a educação do Brasil em uma das 10 melhores do mundo em 15 anos, usando o Ceará como comparação.

No discurso, também teceu comparações entre Lula e Bolsonaro. “Qualquer imbecil sabe que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes, mas como economia, lamentavelmente é a mesma proposta”. O candidato citou câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação como pontos comum entre as propostas

No discurso, Ciro também falou sobre negociar a dívida de crédito, como por exemplo as dívidas do Fies. Por fim, criticou a taxa de juros aplicada durante o governo Lula e também os valores pagos em juros pelo governo aos banqueiros.

Estadão Conteúdo