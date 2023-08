No Brasil, Ocasio-Cortez se reúne com Amorim e fala em ampla cooperação para clima

Outros que fazem parte da delegação são os deputados democratas Joaquín Castro, Nydia Velázquez, Greg Casar e Maxwell Frost

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

Após se encontrar com Celso Amorim, assessor especial para a Presidência, a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, do Partido Democrata, disse nesta segunda (14) que a viagem a Brasília tem como objetivo estabelecer uma cooperação ampla com o Brasil para temas como clima e desenvolvimento econômico.

“Estamos começando o primeiro dia de um giro de três dias em Brasília para encontrar nossos homólogos, fomentar a relação Brasil-EUA e de fato destacar um caminho para a cooperação numa ampla variedade de temas, de clima, desenvolvimento econômico e mais”, disse AOC, como a americana é conhecida.

Outros que fazem parte da delegação são os deputados democratas Joaquín Castro, Nydia Velázquez, Greg Casar e Maxwell Frost. Misty Rebik, chefe de gabinete de Bernie Sanders, senador independente mas alinhado à ala à esquerda do partido do presidente Joe Biden, também está no país para representá-lo.

A comitiva fica em Brasília até quarta (14) e depois passará por Santiago (Chile) e Bogotá (Colômbia).

O grupo terá ainda encontros com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) nesta terça-feira (15), além de uma reunião com a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPI do 8 de Janeiro, e com outros parlamentares.

A princípio, não há previsão de agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que embarca nesta segunda para a posse do presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña. Interlocutores do chefe do Executivo, contudo, deixam em aberto essa possibilidade, já que ele retorna a Brasília na tarde de terça.