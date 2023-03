“Ninguém ganha presente de R$ 16 milhões”, diz Haddad sobre joias de Michelle

O governo do ex-presidente Bolsonaro tentou trazer ao país joias avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões e que teriam sido retidos pela Receita Federal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (06), sobre a mais recente polêmica envolvendo a família Bolsonaro e a Receita Federal. “Ninguém ganha presente de R$ 16 milhões”, disse.

Segundo denúncia do jornal O Estado de S. Paulo, o governo do ex-presidente Bolsonaro tentou trazer ao país joias avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões e que teriam sido retidos pela Receita Federal.

O antigo governo tentou retirar as joias, que seriam presentes do governo da Arábia Saudita para Michelle Bolsonaro, por quatro vezes por meio do gabinete presidencial, três ministérios e militares.

“É uma coisa absolutamente atípica, ninguém ganha presente de R$ 16 milhões, e a Presidência da República não adotou os procedimentos cabíveis para incorporação ao patrimônio público. Razão pela qual os auditores da Receita Federal, com propriedade, com muita razão, informaram o procedimento legal e mantiveram as joias no cofre da Receita Federal, em São Paulo, para que elas não fossem apropriadas indevidamente por quem quer que seja”, disse o ministro.