Nelson Piquet doa R$ 100 mil para a campanha de Tarcísio em SP

O ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet oficializou uma doação de R$ 100 mil para a campanha do candidato a governador de São Paulo Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com esse repasse, Piquet, que é um assíduo contribuinte de campanhas bolsonaristas, soma um total de R$ 801 mil em doações, sendo R$ 501 mil para o caixa eleitoral de Bolsonaro (PL) à reeleição e R$ 200 mil ao PP, um dos partidos aliados do presidente.

A doação de R$ 100 mil, realizada no dia 5, está confirmada oficialmente através da ferramenta “Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais”, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O dinheiro chegou a Tarcísio por meio de uma transferência eletrônica.

Com o montante de R$ 801 mil, Piquet, que é amigo pessoal de Bolsonaro e costuma se voluntariar como motorista do Rolls Royce presidencial, figura agora na 15ª posição entre os maiores doadores de campanha em 2022.

O ex-piloto também já participou em comícios do atual presidente. Em um deles, no ano passado, o ex-piloto pediu a palavra ao político para criticar a TV Globo, chamando a emissora de “Globolixo”, discurso já utilizado pelo chefe do Executivo e seus apoiadores.