Rainha ‘foi mais que uma monarca, definiu uma era’, diz Biden

O presidente e a primeira-dama afirmam que conheceram a rainha em 1982, em uma viagem de senadores americanos ao Reino Unido

Thiago Amâncio

Washington, EUA

Décimo quarto presidente dos Estados Unidos a ocupar o posto durante o reinado da Elizabeth 2ª, Joe Biden afirmou, em nota de pesar pela morte da britânica nesta quinta-feira (8), que ela “foi mais que uma monarca, definiu uma era”.

“Em um mundo em constante mudança, ela foi uma presença estabilizadora e fonte de conforto e orgulho”, diz o texto assinado pelo presidente e pela primeira-dama, Jill Biden.

“Ela foi a primeira monarca britânica com quem pessoas de todo o mundo podiam sentir uma conexão pessoal e imediata -fosse a ouvindo pelo rádio como uma jovem princesa falando a crianças no Reino Unido, reunindo-se em volta de suas televisões para ver a coroação ou assistindo seu último discurso de Natal ou ao Jubileu de platina por seus telefones.”

O presidente e a primeira-dama afirmam que conheceram a rainha em 1982, em uma viagem de senadores americanos ao Reino Unido, e elogiam a hospitalidade de Elizabeth na primeira viagem para o exterior após o casal se mudar para a Casa Branca, em 2021. “Ela nos encantou com sua inteligência, nos comoveu com sua gentileza e generosamente compartilhou conosco sua sabedoria”.

“Ela ajudou os americanos a comemorarem tanto o aniversário da fundação de Jamestown [primeiro assentamento britânico na América, fundado em 1607] e o bicentenário de nossa independência.” Os Estados Unidos foram colônia britânica até 1776.

“E ela se manteve solidária aos Estados Unidos durante nosso período mais sombrio, depois do 11 de setembro, quando tristemente nos lembrou que ‘o luto é o preço que pagamos por amar'”, diz o texto.

“Estamos ansiosos por continuar nossa amizade próxima com o rei e a rainha consorte”, afirma o casal.

Donald e Melania Trump, antecessores do casal Biden na Casa Branca, também expressaram a “profunda tristeza com a perda” da rainha, em texto divulgado à imprensa.

“O reinado histórico e notável da rainha Elizabeth deixou um tremendo legado de paz e prosperidade para a Grã-Bretanha. Sua liderança e diplomacia duradoura garantiram e avançaram alianças com os Estados Unidos e países ao redor do mundo. No entanto, ela sempre será lembrada por sua fidelidade ao seu país e sua devoção inabalável aos seus compatriotas e mulheres”, afirma o casal.