‘Não iam mudar o governo misógino?’, ironiza Ciro Nogueira sobre escolhas de Lula

Antes de anunciar os nomes dos primeiros ministros, Lula afirmou que mais mulheres, negros e indígenas ainda irão compor seu governo

O ministro Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), criticou as escolhas de ministros para o próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dizendo que o petista fez “opção por homens brancos”.

Na sexta-feira (9), Lula confirmou os nomes de cinco ministros, todos homens, e Ciro ironizou: “não iam mudar o governo ‘misógino’?”, em referência à composição ministerial do atual governo, que sempre foi criticado por ter poucas mulheres, e que também privilegiou homens brancos.

Antes de anunciar os nomes dos primeiros ministros, Lula afirmou que mais mulheres, negros e indígenas ainda irão compor seu governo. Depois, o jornal Folha de S. Paulo mostrou que a cantora Margareth Menezes aceitou o convite para assumir o futuro Ministério da Cultura, que será recriado por Lula.

“A verdade é uma só: o governo eleito já fez sua opção por homens brancos para comandar o coração do governo. Apesar dos discursos, podem até trazer mulheres e minorias. Será só propaganda e na periferia do poder real”, escreveu Ciro Nogueira.

Dos cinco ministros revelados, todos são homens e quatro são brancos – Flávio Dino se autodeclara como pardo, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Mas a diversidade na composição dos ministérios foi uma promessa eleitoral de Lula, reafirmada durante a coletiva.

“Vai ter mulher, homem, negros, índios, vamos tentar montar um governo que seja a cara da sociedade brasileira em sua total plenitude. Não se preocupe com isso, que nós vamos montar”, garantiu Lula.

Quem são os novos ministros?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE