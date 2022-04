Na TV, PSDB chama Doria de João e o mostra como opção a Lula e Bolsonaro

Os vídeos de 30 segundos começam a ir ao ar na próxima terça-feira (26) e são a principal aposta de Doria para deslanchar nas pesquisas

Fábio Zanini

São Paulo, SP

As inserções de TV do PSDB que promovem a candidatura presidencial de João Doria mostram o ex-governador como uma alternativa à polarização e um político para quem nenhum desafio é insuperável.

Os vídeos de 30 segundos começam a ir ao ar na próxima terça-feira (26) e são a principal aposta de Doria para deslanchar nas pesquisas. O Painel teve acesso a dois deles.

Em um, são exibidas cenas de panelaços contra Jair Bolsonaro (PL) e Dilma Rousseff (PT), e depois o som de uma mulher raspando uma panela na cozinha. A mensagem é que as brigas entre petistas e bolsonaristas só interessam a partidários dos dois grupos, e não à população em geral.

O outro menciona as dificuldades enfrentadas por Doria à frente do governo de São Paulo, fazendo o estado crescer mais do que a média nacional e trazendo a vacina contra a Covid-19 para o país.

O slogan adotado é “com o PSDB e João, você tem opção”. O uso apenas do prenome do ex-governador revela o objetivo de dar um caráter informal ao candidato.

A ideia das peças é também mostrar uma campanha propositiva, sem agressividade contra os adversários, ao menos neste momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Doria contratou o publicitário Lula Guimarães, com quem já trabalhou na campanha à Prefeitura de São Paulo em 2016, para cuidar da comunicação de sua candidatura.

Os vídeos foram criados por George Wilde, publicitário com experiência em diversas campanhas, incluindo petistas.

Ele enfrenta descrédito em seu próprio partido sobre a capacidade de se viabilizar como um nome da “terceira via” para a eleição de outubro.