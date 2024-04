Musk diz que Câmara dos EUA questionou ações do X que violam lei brasileira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O empresário Elon Musk diz que a Câmara dos Deputados dos EUA o questionou sobre ações da rede social X que violam a lei brasileira.

Em uma postagem no X, Musk diz que recebeu uma notificação da Câmara para esclarecer ações tomadas no Brasil que violam a lei. Ele não detalhou o conteúdo do inquérito ou se o pedido partiu de um comitê da Câmara ou legislador.

Musk entrou em um embate com o STF. Ele ameaça descumprir ações judiciais e desbloquear contas que foram suspensas por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

O empresário também ofendeu Moraes em publicações do X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil. Após os ataques, Moraes determinou multa diária de R$ 100 mil por perfil desbloqueado pelo X.

A ação da Câmara dos EUA acontece após a abertura de um inquérito no Brasil para investigar a conduta de Musk. O documento exige a apuração em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime. Moraes também incluiu Musk como investigado no inquérito das milícias digitais.

MUSK x MORAES

Moraes é relator de inquéritos sensíveis no Supremo e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O ministro é autor de uma série de despachos que suspenderam perfis, nas redes sociais (entre elas o X), de investigados por suposta disseminação de desinformação e ataques às urnas eletrônicas.

X disse que foi forçado, por meio de decisões judiciais, a “bloquear determinadas contas populares no Brasil”. A plataforma informou que comunicou os donos das contas que tiveram que tomar essas medidas, mas declarou não saber as motivações pelas quais as ordens de bloqueio foram emitidas pela Justiça. Os nomes das contas afetadas não foram divulgados.

O empresário pediu a renúncia ou impeachment de Moraes e o chamou de ‘Darth Vader do Brasil’. Em uma postagem, ele disse que vai “revelar” como as decisões de Moraes supostamente “violam” as leis brasileiras.