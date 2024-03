BRUNA FANTTI

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Uma mulher foi atropelada e teve costelas quebradas, além do pulmão perfurado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após tentar salvar os nove gatos de estimação durante um assalto na sexta-feira (15).



Segundo a polícia, o casal relatou que foi rendido quando saía da garagem de casa rumo a Cabo Frio, na região dos Lagos. No veículo também estavam os nove animais de estimação da família. O assalto foi filmado por uma câmera de segurança.



Nas imagens, é possível ver que, quando parte do carro já havia passado pela garagem, um outro veículo impede sua saída, estacionando na frente. Homens desceram anunciando um assalto, e pelo menos um deles empunhava uma arma.



Nesse momento, Gabriela Gonçalves de Azevedo, 41, abriu a porta traseira para que os gatos saíssem, mas os bandidos arrancaram com o veículo e imprensaram a vítima contra a parede.



Ainda nas imagens, é possível ver que ela aparece desmaiada após as lesões e o marido entra em desespero. Vizinhos a socorrem.



Após Gabriela abrir a porta do carro, sete animais conseguiram fugir, mas dois permaneceram no veículo e estão desaparecidos. A família procura pelas outras duas gatas, que usam coleiras personalizadas com seus nomes: Chimicha e Judy.



Gabriela está internada no hospital Adão Pereira Nunes e deverá receber alta até o final da semana, segundo familiares.



O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). As vítimas e possíveis testemunhas serão ouvidas. A Polícia Civil afirma que a investigação está em andamento. “Os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos e identificar a autoria do crime”, diz em nota.