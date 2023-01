MPF-DF receberá reforço para audiências de custódia de detidos em atos antidemocráticos

A determinação do PGR atende a pedido formulado pelo procurador-chefe substituto da PR/DF, o procurador Barreto

Procuradores da República de diversas unidades do Ministério Público Federal (MPF) foram autorizados a reforçar a equipe do Distrito Federa nas audiências de custódia das pessoas detidas nos atos antidemocráticos ocorridos ontem (08), na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

No caso dos 15 membros do MPF lotados no Distrito Federal, a designação prevê atuação em apoio aos dois procuradores naturais do caso também nos desdobramentos e nas investigações relacionadas aos episódios de violência. Duas notícias de fato já foram instauradas no âmbito do MPF no Distrito Federal sobre os atos antidemocráticos.

A determinação do PGR atende a pedido formulado pelo procurador-chefe substituto da PR/DF, o procurador da República Pablo Coutinho Barreto. Centenas de pessoas foram detidas em razão dos atos violentos, e todas elas precisam passar por audiência de custódia. O reforço na equipe vai agilizar esse trabalho que deve ocorrer de forma imediata.

Na tarde de ontem, um grupo contrário ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.