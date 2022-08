MP pede investigação de deputado de MT por publicar foto com criança armada

A publicação foi feita no dia 24 de julho com a legenda “um bom domingo a todos [emoji da bandeira do Brasil]”

Beatriz Gomes

São Paulo, SP

O MP-MT (Ministério Público do Estado de Mato Grosso) pediu a abertura de uma investigação contra o deputado estadual bolsonarista Gilberto Cattani (PL) por compartilhar a foto de uma criança supostamente armada em seu perfil no Instagram (veja a publicação abaixo). A informação da investigação foi confirmada pelo MP-MT à reportagem.

A publicação foi feita no dia 24 de julho com a legenda “um bom domingo a todos [emoji da bandeira do Brasil]”. Na imagem publicada, Cattani aparece (ao centro) com uma camiseta estampada com a bandeira brasileira e uma arma nas mãos. Ao lado do parlamentar, está um homem com uma criança que aparenta segurar outra arma de fogo e um terceiro adulto também com um armamento. Além disso, aparecem uma mulher em cima de um cavalo, uma outra segurando uma bebê e um menino.

Na imagem, aparece o nome de Cattani, o cargo de “deputado estadual” e a seguinte frase: “O bolsonarismo é um grupo ‘perigoso’, formado por trabalhadores, cristãos, pais e mães de famílias, que tem Deus, pátria e família como princípios”.

No perfil do Instagram, Cattani se define como “patriota, conservador e bolsonarista”.

De acordo com o Ministério Público do estado, a investigação ocorre contra Cattani “por [ele] compartilhar imagem contendo pessoas portando arma de fogo, inclusive uma criança”. De acordo com o jornal O Globo, o pedido de investigação foi assinado por José Antonio Borges, procurador-geral de Justiça de Mato Grosso.

À reportagem, o MP-MT explicou que o pedido de investigação foi encaminhado ao NACO Criminal (Núcleo de Ações de Competência Originária Criminal), do próprio MP, que deve seguir com as apurações do caso.

O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), através do artigo 242 da Lei nº 8.069, discorre que é proibido “vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo”. A pena pelo descumprimento é de três a seis anos de reclusão.

Ao site local MidiaNews, a assessoria de Cattani declarou que ainda não foi notificada da investigação, mas que a arma que aparece na imagem é “de brinquedo”.

A reportagem tenta contato com o parlamentar via Instagram, nos e-mails do político disponibilizados no site da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e no Facebook dele, além de ter contatado o diretório estadual do PL. O espaço segue aberto para manifestação.