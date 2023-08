MP pede acesso a imagens de PMs que atuaram em operação na Baixada Santista

Três promotores de Justiça da Baixada Santista foram designados para analisar as ações da Polícia Militar ao lado do GAESP

O MPSP pediu acesso às imagens de câmeras corporais dos policiais envolvidos na Operação Escudo, iniciada após o assassinato de um soldado da Rota. O número de mortos na ação chegou a 16.

Três promotores de Justiça da Baixada Santista foram designados para analisar as ações da Polícia Militar ao lado do GAESP (Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública). A decisão do procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, é de segunda-feira (31).

De acordo com o PGJ,” o trabalho conjunto dos promotores levará a investigação a bom termo, esclarecendo se as forças de segurança cometeram delitos na resposta à morte do policial”. Segundo Sarrubbo, a morte do PM também deverá ser investigada, e o autor responsabilizado no devido processo legal.

O governo do Estado de São Paulo atualizou o número de mortos na manhã desta quarta-feira (2). O total tem passado por revisão desde sexta-feira (28), pois governo e Corregedoria da PM divergiram quanto ao número inicial de óbitos.

“Todas as ocorrências com morte durante a operação resultaram da ação dos criminosos que optam pelo confronto, colocando em risco tanto vítimas quanto os participantes da ação”, diz a nota da SSP (Secretaria de Segurança Pública).

OPERAÇÃO ESCUDO

A Operação Escudo, deflagrada após a morte do soldado Patrick Bastos Reis, há 5 dias, resultou em 58 pessoas presas, 400 quilos de drogas encontrados e 18 armas apreendidas. Os dados são da SSP.

Do total de detidos, 38 foram prisões em flagrante e outras 20 eram de procurados da Justiça. Também houve a apreensão de quatro adolescentes por infração análoga a tráfico de drogas.

Nos cinco dias a polícia vistoriou 2.125 automóveis, sendo 123 foram removidos; e 916 motocicletas, das quais 78 recolhidas.

SSP CITA REAÇÃO DOS CRIMINOSOS; MORADORES FALAM EM EXCESSO

Segundo afirma a SSP-SP, em nota, a presença policial “tem resultado em intensa reação por parte dos criminosos na região, já que o reforço no policiamento impacta diretamente no tráfico de drogas”.

Já os moradores da comunidade denunciam uma reação “exagerada” por parte da polícia.

Nesta terça-feira (1) dois policiais foram baleados por criminosos em Santos. Uma policial foi atingida nas costas no bairro do Campo Grande enquanto fazia patrulhamento.