Mourão sela apoio a Onyx para governador no Rio Grande do Sul

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos-RS) fechou aliança com o ex-ministro do Trabalho e Previdência e pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL-RS).

O senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) batalhava para tê-lo como candidato ao Senado em sua chapa majoritária.

O fator decisivo foi a articulação de Onyx para filiar o deputado estadual tenente-coronel Luciano Zucco ao Republicanos. Egresso do União Brasil, foi o parlamentar mais votado da assembleia em 2018, com 166 mil votos.

Mourão se filiou ao Republicanos em março deste ano. Na cerimônia, falou em lealdade e apoio irrestrito ao presidente Jair Bolsonaro (PL).