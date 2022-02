Mourão descarta episódio semelhante à invasão do Capitólio no Brasil

A invasão do Capitólio aconteceu após apoiadores do ex-presidente Donald Trump não aceitarem a vitória do então presidente eleito, Joe Biden

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) descartou nesta quarta-feira (9) um episódio semelhante à invasão do Capitólio no Brasil após as eleições de 2022. “Tenho absoluta certeza de que isso não irá ocorrer, quem quer que seja o vencedor em outubro deste ano vai levar a taça”, disse o general em entrevista à CNN Brasil. Ele também garantiu que as Forças Armadas vão respeitar o resultado das urnas.

A invasão do Capitólio, sede do parlamento americano, aconteceu em janeiro de 2021 após apoiadores do ex-presidente Donald Trump não aceitarem a vitória do então presidente eleito, Joe Biden.

Existe o temor dentro do meio político de que algo semelhante ocorra no Brasil caso o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito, considerando a aproximação ideológica dos apoiadores do governo com os simpatizantes de Trump e a desconfiança do bolsonarismo em relação às urnas eletrônicas.

Estadão conteúdo