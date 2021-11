Mourão celebra dia da Proclamação da República

Outros políticos também se manifestaram sobre a data

O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) falou sobre o dia da Proclamação da República, celebrado nesta segunda-feira (15).

“O povo brasileiro acordou no dia 15 de novembro de 1889 cheio de esperança com o futuro do País. A República havia chegado e nosso destino como Nação mudava de rumo. Hoje, vejo que esta decisão proporcionou o crescimento necessário para termos no povo nosso maior representante”, escreveu Mourão.

O povo brasileiro acordou no dia 15 de novembro de 1889 cheio de esperança com o futuro do País. A #República havia chegado e nosso destino como Nação mudava de rumo. Hoje, vejo que esta decisão proporcionou o crescimento necessário para termos no povo nosso maior representante. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) November 15, 2021

Outros políticos também registraram comentários sobre. O ministro da Justiça, Anderson Torres, escreveu: “Eu e as motivadas equipes do Ministério da Justiça e das forças de segurança do Brasil seguimos, diariamente, em luta pelo bem maior da nossa Nação.”

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) também se posicionou: “Que os ensinamentos do republicanismo sejam nossos princípios: a liberdade, igualdade, dignidade da pessoa humana e justiça”.

Em 1889, começamos a pensar na construção de uma sociedade mais justa. Agora, 132 anos depois, precisamos continuar nessa missão. Que os ensinamentos do republicanismo sejam nossos princípios: a liberdade, igualdade, dignidade da pessoa humana e justiça. #ProclamaçãoDaRepública pic.twitter.com/OWH4RG4Sn8 — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) November 15, 2021

O governador Rui Costa (PT-BA) pediu reflexão acerca da data.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE