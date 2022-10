Motoboys organizam motociata pró-Lula

Líder da entidade, Gilberto Almeida dos Santos faz um contraponto aos tradicionais atos dos motoqueiros apoiadores do presidente Bolsonaro

Joana Cunha

Rio de Janeiro, RJ

Na contramão das motociatas bolsonaristas, o sindicato de motoboys Sindimoto-SP prepara um evento a favor de Lula neste sábado (29), na avenida Paulista.

Líder da entidade, Gilberto Almeida dos Santos faz um contraponto aos tradicionais atos dos motoqueiros apoiadores do presidente Bolsonaro.

“Quem compartilha das ideias do Lula, que, no meu entendimento, é quem tem a melhor proposta para nós, vem com a gente. Quem não compartilha vai com o outro candidato”, afirma Santos.

Ao longo da campanha, representantes do petista se reuniram com diferentes frentes do setor de trabalho por aplicativo, como motoboys, representantes empresariais e sindicatos, para falar sobre proteção social aos trabalhadores e possíveis regulações.