Morre Geraldo Brindeiro, o ex-PGR

Membro do Ministério Público Federal desde 1975, Brindeiro também foi professor de direito civil e direito constitucional

O ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro faleceu nesta sexta-feira, aos 73 anos. Brindeiro, que estava sob os cuidados do Dr. Alberto Mendonça Pires Ferreira, Coordenador da UTI do HSL e do Dr. Sérgio Murilo Domingues Junior, Diretor Executivo do HSL, foi vítima da Covid-19.

Geraldo Brindeiro foi um jurista brasileiro, pernambucano e primo de Marco Maciel. O ex-PGR trabalhou de 1995 a 2003, por indicação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e atualmente trabalhava como subprocurador.

Foi formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife (1970), e mestre (1982) e doutor (1990) em direito pela Universidade Yale, nos Estados Unidos.

“Colega de trato gentil e bastante leal, Geraldo Brindeiro foi, dentre outras coisas, responsável pela construção da sede atual da PGR, além de ter promovido diversos concursos de ingresso na carreira, ampliando em muito o MPF”, lamentou o presidente da Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR), Ubiratan Cazetta em uma publicação nas redes.