Daniel Satti fala de ‘CEO Fantasma’, curta que é sucesso nos festivais

2022 promete ser um ano de muitos trabalhos lançados com Daniel Satti. O ator, que atualmente pode ser visto no catálogo do NetFlix em ‘Carrossel’, novela originalmente exibida pelo SBT entre 2012 e 2013, onde vive um dos seus personagens mais queridos, Frederico Carrilho, estará nos cinemas em dois longas ‘Amor, Confuso Amor’ e ‘O Faixa Preta – A Verdadeira História de Fernando Tererê’, porém além das telonas, Satti também estrela o curta ‘CEO Fantasma’, produção que narra a história de dois irmãos que se encontram em um parque da cidade para resolver uma carta que receberam da Morte.

Na história, que tem direção de Fernando Tiezzi, Satti atua ao lado do ator Leonardo D’Abraham.

– Foi muito legal fazer esse trabalho com o Leonardo. Foi uma ralação sem fim, em todos os processos de produção, mas muito recompensador na experiência e bagagem que adquirimos. O Leo é um ator jovem, tanto de idade, quanto de carreira, e vejo algumas vantagens nisso que são a de estar aberto a possibilidades de interpretação e com poucos vícios, que o tempo de trabalho atuando, nos traz naturalmente. Além da garra, e da vontade de correr atrás, com total esperança de que tudo dê certo e saia da melhor forma possível, com a melhor qualidade, um grande potencial – ressalta Satti.

Leonardo D’Abraham e Daniel Satti

O curta é uma produção independente e Daniel entrou, além de elenco, como produtor.

– Fizemos de forma totalmente independente, filmando em maio de 2019. Numa determinada conversa minha com o Leonardo, a respeito da dificuldade de captar trabalhos, da crise na área artística e da necessidade de fazer e mostrar o nosso talento, chegamos à conclusão de que não dava para ficar esperando, que precisávamos agir para que pudéssemos fazer nossa arte e nos expressar. Foi então que ele me apresentou um roteiro que tinha escrito com o nome de ‘CEO Fantasma’. Confesso que quando li, achei meio maluco, porém com uma mensagem subliminar que tem muito a ver comigo, a vontade de viver e estar vivo. Decidimos fazer o filme com o mínimo de recursos e eu entrei como produtor associado dando consultoria e assistência em tudo que podia. Foi um trabalho feito a várias mãos, com a participação intensa de todos, em total parceria com cada envolvido que entrava com sua contribuição – explica o ator.

CEO Fantasma

Sobre o processo de realização de CEO Fantasma, Daniel diz que toda a pós-produção foi feita através mensagens e reuniões por vídeo chamadas.

– Tudo era feito por meio de grupo, em aplicativo de troca de mensagens, entre ligações ou reuniões por vídeo chamadas. Poder acompanhar, colaborar, opinar, palpitar, enfim, se torna um grande aprendizado. Um dos exemplos da administração desse baixo custo, foi o desafio de rodar o filme inteiro em uma diária. Decidimos a locação, que era uma praça pública, marcamos o dia, e assim fizemos, começamos às seis horas da manhã e terminamos às oito da noite. E tudo isso com os desafios de se filmar em um lugar aberto, com pessoas transitando, barulhos acontecendo, literalmente uma aventura – revela Daniel.

”Se jogue, se solte e confie que tudo que te pertence durante essa passagem aqui na terra, você viverá – finaliza Satti.

A produção é sucesso no circuito internacional de festivais sendo finalista no Lift Off Film Festival, “top most voted film”, Madras Independent Film Festival, Paris International Short Film, semifinalista no Sydney Indie Short Festival e Sicily Art Cinema, além de ser selecionada para o “Riff” – Rotterdam Independent Film Festival e Cannes International Cinema Festival.

– Foi uma grande alegria receber esse reconhecimento do mercado internacional. CEO Fantasma é uma estória simples, que mistura mistério, suspense, um certo drama e uma pitada de humor, transitando entre o que é real e o que é ficção. Tem essa possibilidade de leitura que fica a cargo da perspectiva e interpretação que cada um pode dar depois que assiste o filme. Pra mim, tem a leitura do quanto é importante, viver com tudo que você puder, experimentando situações que te tragam várias sensações. E viver com intensidade, fazendo tudo que puder e quiser, porque a morte não tem data, nem hora marcada, e quando ela chegar de verdade, você não vai escapar. E na minha visão e crença, quem sabe essa hora certa é só Deus. Então aproveite, se jogue, se solte e confie que tudo que te pertence durante essa passagem aqui na terra, você viverá – finaliza Satti.

O trailer de CEO Fantasma pode ser visto pelo https://vimeo.com/636640824