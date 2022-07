Morre filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado

A informação foi confirmada pela assessoria do governador, que divulgou uma nota de pensar sobre o acontecido

O filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), Ronaldo Ramos Caiado Filho, morreu neste domingo (03). Ele era fruto da união do político com sua primeira esposa, Thelma Gomes. As informações são do Portal G1.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. Caiado marcou presença em uma das missas de encerramento da Festa Divino Pai Eterno, festa popular em Trindade, momento em que recebeu a informação e saiu às pressas.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (03/07), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor”.

Ronaldo faleceu no dia do aniversário de sua irmã, Maira Caiado. Mais cedo, no Instagram, o político havia desejado parabéns à filha. “Hoje é dia do meu pacotinho, minha morena linda. Quando dizem que ela é minha cara eu fico todo todo. Mas vou além, Maira é muito melhor!”, escreveu.

Também em nota, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos) emitiu um pesar ao falecimento de Ronaldo.

“Poucas notícias podem ser tão tristes quanto a do falecimento de uma pessoa jovem, que tinha uma larga e enriquecedora trajetória pela frente. A partida causa-nos um imenso vazio, embora saibamos que as memórias felizes haverão de se eternizar. São elas também que nos consolam nos momentos mais difíceis”, disse.