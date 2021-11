Morre aos 87 anos Iris Rezende, governador de Goiás em dois mandatos

Ele estava em tratamento contra um AVC desde o dia 6 de agosto. No sábado (6) foi intubado para tratar uma infecção

Governador de Goiás em dois mandatos (1983-1986 e 1991-1994), Iris Rezende morreu no início da madrugada desta terça-feira (9), aos 87 anos, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do politico.

Ele estava em tratamento contra um AVC (Acidente Vascular Cerebral (AVC) desde o dia 6 de agosto. No sábado (6) foi intubado para tratar uma infecção. Rezente foi transferido de Goiânia para a capital paulista para ser tratado com a cardiologista intensivista Ludhmila Hajjar.

O corpo será velado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O enterro será no cemitério Santana, também na capital de Goiás, às 17h desta quarta.

Advogado e agropecuarista, Rezende nasceu em Cristianópolis, cidade de três mil habitantes ao lado da capital goiana. Além de governador, foi vereador e prefeito em Goiânia, deputado estadual e senador. Na juventude, foi líder estudantil e presidente do Grêmio Literário Castro Alves da Escola Técnica de Campinas, Goiânia.