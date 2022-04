Moro reage à ação do PT contra sua atuação na Lava Jato: ‘grupo de comediantes’

Em vídeo publicado no Twitter nesta quarta-feira, 27, Moro disse não saber se o PT é “um partido político ou grupo de comediantes”

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) reagiu à ação popular em que deputados petistas pedem que ele seja condenado judicialmente a pagar indenização aos cofres públicos pela conduta na Operação Lava Jato.

Em vídeo publicado no Twitter nesta quarta-feira, 27, Moro disse não saber se o PT é “um partido político ou grupo de comediantes”. “Vou relembrar rapidamente o rastro de danos que o PT deixou ao longo de 14 anos e você decide quem prejudicou quem: compra de deputados no famoso caso Mensalão, refinarias superfaturadas, financiamento de porto em Cuba, o Petrolão”, disse.

“Quem acabou com a economia e os empregos foi o PT, aliando incompetência e corrupção. A Lava Jato impediu que a Petrobras quebrasse e permitiu que ela recuperasse mais de R$ 6 bilhões. Quem você acha que deve ressarcir quem? Se você cochilar, eles vão voltar com tudo”, afirmou também o ex-presidenciável, que enfatizou ainda que o partido vai perseguir “todo mundo que foi contra a corrupção no governo deles”.

Na ação, os parlamentares petistas argumentaram que é “chegada a hora de o ex-juiz, ex-ministro e agora pré-candidato Sérgio Moro reparar a sociedade por suas condutas atentatórias ao patrimônio público e à moralidade administrativa, as quais tiveram severos impactos na economia do país e em sua estabilidade democrática e institucional”.

