Moro promete fortalecer benefícios e isenção tributária a igrejas evangélicas

O pré-candidato a presidente Sergio Moro (Podemos) se compromete a, se for eleito, fortalecer benefícios legais e constitucionais das igrejas evangélicas, caso da imunidade tributária de que desfrutam os templos. A promessa consta de trecho da carta a ser divulgada a este segmento durante evento com igrejas e pastores no dia 7 de fevereiro, em Fortaleza.

O documento promete ainda manter outras prerrogativas das igrejas cristãs, como a presença de símbolos em espaços públicos, como crucifixos em tribunais, por exemplo. A exposição destes objetos é contestada pelos que lembram que o Estado é laico. “O Estado é laico, mas a nação é eminentemente cristã”, responde Uziel Santana, coordenador do núcleo evangélico da pré-campanha de Moro.

O ex-juiz promete na carta “fortalecer os benefícios legais e constitucionais, como a imunidade tributária, o dever de acomodação de dias sagrados e a presença de símbolos em espaços públicos”.

Moro também diz, em trecho obtido pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que seu governo “preservará a pluralidade política e incentivará o combaterá a discriminação, o preconceito e o discurso de incentivo ao ódio e à violência”.

O ex-ministro da Justiça afirma ainda que combaterá preconceito de religião, raça, orientação sexual e ideologia.

A menção a orientação sexual significa, segundo Santana, respeito à decisão do Supremo que criminalizou a homofobia, mas abriu uma exceção para igrejas que considerem a conduta homossexual pecado. “Moro concorda com essa decisão [do STF]”, diz Santana.