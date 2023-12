Moro ‘Não tem saída’ e será cassado, diz Valdemar

Moro é investigado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por abuso de poder econômico nas eleições de 2022

São Paulo, 18 – O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) “não tem saída” e terá o mandato cassado. O dirigente disse ainda ao blog da jornalista Andréia Sadi, do g1, que não deseja “mal” ao ex-juiz da Lava Jato, mas que não tem dúvidas de que ele será punido pela Justiça Eleitoral.

Moro é investigado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. A ação no TRE-PR foi protocolada pelo próprio PL e pela federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV). Os partidos alegam que Moro causou desequilíbrio na disputa do ano passado com gastos excessivos na pré-campanha. A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná já se manifestou pela procedência dos pedidos formulados pelas legendas. O senador nega irregularidades.

Estadão Conteúdo