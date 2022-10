Moraes reafirma que parecer sobre urnas de partido de Bolsonaro é ‘criminoso e fraudulento’

O presidente do TSE afirmou não ter informações sobre qual trabalho de fiscalização e auditoria o PL vai realizar no dia da votação

Matheus Vargas e Renato Machado

São Paulo, SP

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, reafirmou neste domingo (2) que o parecer da auditoria do PL, partido de Jair Bolsonaro, sobre as urnas eletrônicas é “criminoso e fraudulento”.

“Vamos apurar quem fez, como fez e quem pagou. E se pagou pela fraude”, disse Moraes, em declaração à imprensa no TSE.

“Além de crime eleitoral, é crime comum e será apurado”.

O presidente do TSE afirmou não ter informações sobre qual trabalho de fiscalização e auditoria o PL vai realizar no dia da votação.

Ele reforçou ainda que os partidos podem fiscalizar o pleito, assim como as Forças Armadas.

Ele disse que “ninguém entrou em contato” para informar se os militares pretendem ou não divulgar ainda neste domingo (2) o resultado da auditoria sobre as urnas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O TSE abriu apuração sobre a auditoria do PL, que fala em “risco de invasão” nos sistemas eleitorais.

Moraes ainda colocou o PL e a auditoria dentro do inquérito das Fake News, que é relatado por ele no STF (Supremo Tribunal Federal).