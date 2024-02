Moraes prorroga inquérito em que Bolsonaro é acusado de incitar atos do 8/1

Moraes citou “intensas reações” de Bolsonaro nas redes sociais. Para o ministro, a publicação de discurso de ódio em plataformas digitais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O ministro do STF Alexandre de Moraes prorrogou um dos inquéritos sobre os ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Moraes estendeu o prazo das diligências em 180 dias. Segundo o despacho do ministro, a prorrogação foi determinada “considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências ainda pendentes”. A decisão é de sexta-feira (2) e entrou no sistema do STF nesta segunda-feira (5) (5).

BOLSONARO FOI INCLUÍDO NO INQUÉRITO EM JANEIRO DE 2023

O ex-presidente entrou para a lista de investigados a pedido da PGR. A solicitação foi acolhida por Moraes, que afirmou que, como consequência da conduta de Bolsonaro, é possível observar o mesmo modus operandi de divulgação usada por suposta organização criminosa investigada no inquérito.

Moraes citou “intensas reações” de Bolsonaro nas redes sociais. Para o ministro, a publicação de discurso de ódio em plataformas digitais por parte do ex-presidente também configuram comportamento semelhante ao das pessoas que incitaram os ataques que destruíram a Praça dos Três Poderes.

O ministro disse que o ex-presidente também repete condutas investigadas no inquérito das milícias digitais. “Circunstâncias que, em tese, podem ter contribuído de maneira muito relevante para a ocorrência dos atos criminosos e terroristas”, disse Moraes.

PGR DISSE TER VISTO ‘INDÍCIOS FORTES’ DE INCITAÇÃO

Representação foi entregue durante o mandado de Augusto Aras na PGR. Os integrantes do MPF disseram que Bolsonaro, ciente da escalada da violência em Brasília, incitou a população ao divulgar o vídeo com informações falsas e ataques ao sistema eleitoral, se valendo de sua influência sobre apoiadores.

MPF relembrou que não foi a primeira vez que Bolsonaro utiliza suas redes sociais para promover conteúdos contra o sistema eleitoral e atacar as instituições. Ao longo do mandato e, especialmente durante a campanha eleitoral, o ex-presidente tentou colocar em xeque o processo eleitoral com informações falsas.