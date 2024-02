PM morre baleado em bloco de pré-Carnaval na Bahia

Segundo informações da Polícia Civil, que investiga o caso, o soldado Romoaldo Lopes Oliveira Júnior, 33, foi atingido pela própria arma

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

Um policial militar morreu baleado neste domingo (4) enquanto participava de um bloco de pré-Carnaval em Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador (BA).

Segundo informações da Polícia Civil, que investiga o caso, o soldado Romoaldo Lopes Oliveira Júnior, 33, foi atingido pela própria arma acidentalmente durante discussão com outro folião.

Ao puxar o revólver da cintura, houve o disparo que o atingiu, conforme a Polícia Civil. As informações foram colhidas pela corporação a partir do relato de testemunhas já interrogadas.

“O PM chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, onde morreu em decorrência do ferimento”, disse a Polícia Civil, em nota.

A Polícia Militar da Bahia divulgou nota de pesar e afirmou ter sido acionada na tarde de domingo com informação de disparos de arma de fogo na orla de Madre de Deus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No local os policiais militares constataram que o soldado Romoaldo Lopes Oliveira havia sido atingido por arma de fogo.”

O texto, assim como o da Polícia Civil, afirma que o PM foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

“As circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil. A PMBA lamenta profundamente a perda do companheiro e se solidariza com a família, colegas e amigos”, disse a corporação, no comunicado.