Moraes ordena cancelamento de passaporte de Allan dos Santos

Moraes ordenou que o bolsonarista fosse preso em detrimento das investigações por compartilhamento de fake news e ataques a membros do Supremo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teria ordenado o cancelamento do passaporte do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

O cancelamento foi divulgado nesta segunda-feira (21) pelo colunista Rodrigo Rangel, do Metrópoles. Segundo a coluna, Moraes comunicou a decisão ao Itamaraty e a embaixada brasileira nos Estados Unidos.

Santos está nos Estados Unidos desde o ano passado, onde foge da Justiça brasileira. Em outubro de 2021, Moraes ordenou que o bolsonarista fosse preso em detrimento das investigações por compartilhamento de fake news e ataques a membros do Supremo.

O ministro ainda teria determinado que a decisão fosse incluído no Módulo Alerta e Restrição (MAR) do Sistema de Tráfego Internacional, o que torna Santos impossibilitado de transitar para outros países e o deixa indocumentado.