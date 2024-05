Moraes mantém preso delegado acusado no caso Marielle

São Paulo, 18 – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes negou, anteontem, o pedido da defesa do ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa e manteve a prisão preventiva do delegado. Detido desde março, Barbosa foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelo assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. Ele é acusado de homicídio.

A PGR havia se manifestado contra a soltura do delegado. “Rivaldo mantém relações ilícitas com os principais milicianos e contraventores do Estado do Rio de Janeiro. Sua libertação, aliada ao poderio econômico de que dispõe e dos contatos com as redes ilícitas existentes no município do Rio de Janeiro, poderá frustrar a aplicação da lei penal e comprometer a instrução criminal”, disse a Procuradoria.

Estadão Conteúdo