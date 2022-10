Moraes diz que Rodrigo Pacheco irá ao TSE ao final do dia acompanhar apuração

Ao longo da semana, Lira já tinha começado a convidar parlamentares para assistirem à apuração a partir da residência oficial

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, enfatizou neste domingo, 30, que o presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), irá ao TSE ao final do dia para acompanhar a apuração do resultado das eleições. O lembrete foi feito durante coletiva de imprensa realizada na Corte Eleitoral, em Brasília.

Como mostrou o Broadcast Político, enquanto Pacheco aceitou comparecer ao TSE para se juntar aos ministros da Corte, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu declinar do convite de Moraes e deve acompanhar a apuração do resultado das eleições na residência oficial ao lado de líderes partidários.

Ao longo da semana, Lira já tinha começado a convidar parlamentares para assistirem à apuração a partir da residência oficial, no que tem sido lido como a primeira queda de braço com o Judiciário que se perpetuará ao longo de 2023.

Estadão Conteúdo