Moraes afirma que eleitores terão ‘total segurança e liberdade’ para votar no domingo

Ele destacou medidas tomadas pelo TSE para aumentar a segurança nas eleições, como o novo texto sobre a proibição da entrada com celular

José Marques

Brasília, DF

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), disse nesta quinta-feira (29) que garante aos eleitores “total segurança e liberdade” para a votação do próximo domingo (2).

“Todas as eleitoras e todos os eleitores poderão se dirigir às sessões eleitorais, tranquilamente, expor a sua posição ideológica votando no candidato ou nos candidatos que escolherem”, afirmou Moraes, ao fim da sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) desta quinta.

“Isso é muito importante para evitarmos esse discurso de ódio, esse discurso de violência, de parte de alguns radicais. A imensa maioria do povo brasileiro quer tranquilidade e segurança para votar nas eleições”, acrescentou.

Ele destacou medidas tomadas pelo TSE para aumentar a segurança nas eleições, como o novo texto sobre a proibição da entrada com celular nas cabines de votação e a proibição a CACs (caçadores, atiradores e colecionadores) de transportarem armas e munições no dia que antecede a votação, na data do primeiro turno e nas 24 horas seguintes.

Sobre os celulares, Moraes disse que a decisão é muito importante porque “garante a tranquilidade ao eleitor da liberdade do seu voto em virtude do sigilo”.

“Sabemos nós que, por vários motivos -às vezes corrupção, às vezes milícias ou ameaças-, o eleitor é obrigado a filmar seu voto até o momento da confirmação para depois mostrar para alguém”, disse ele. “Então a Justiça Eleitoral vedou essa possibilidade totalmente.”