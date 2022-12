Ministro suspende autorização de porte de armas de fogo no DF

Medida atende a pedido da equipe de transição do governo Lula, que quer maior segurança na posse presidencial no dia 1º

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu temporariamente, nesta quarta-feira (28), a autorização de porte e transporte de armas de fogo e de munições em todo o Distrito Federal.

A decisão é válida a partir das 18h desta quarta-feira (28) e vigorará até a próxima segunda-feira, dia 2. A medida vale, inclusive, para quem é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Só estão isentos da norma membros das Forças Armadas, do Sistema Único de Segurança Pública, das Polícias Legislativa e Judicial e de empresas de segurança privada e de transporte de valores.

Quem desrespeitar a ordem deve ser preso em flagrante por porte ilegal de arma.

Confira a decisão na íntegra:

A medida atende a um pedido da equipe de transição do governo Lula, que quer maior segurança na posse presidencial no próximo domingo (1º). A preocupação passou a ser ainda maior após a Polícia Civil (PCDF) prender, no sábado (24), um homem que planejava um ato terrorista na capital. George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, plantou uma bomba debaixo de um caminhão de combustível próximo ao Aeroporto de Brasília, projetando uma tragédia.