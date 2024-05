Ministro Silvio Almeida vai ao RS para ampliar esforços em defesa de grupos vulnerabilizados atingidos pelas enchentes

m meio à catástrofe socioambiental no Rio Grande do Sul (RS), o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e sua equipe chegam nesta quinta-feira (9) ao estado gaúcho para uma série de articulações com autoridades locais.

Pela manhã, está previsto encontro com o presidente do Tribunal de Justiça do RS, Alberto Delgado Neto, para tratar de ações sobre registro civil e documentação básica. Em seguida, Silvio Almeida participará de plenária com conselheiros tutelares da região.

Um encontro com o gabinete permanente de crise anunciado pelo governo federal nesta semana também deverá integrar a agenda da visita ao estado.

A comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania contará, ainda, com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira; e os assessores especiais de Comunicação Social; Ruy Conde; e de Participação Social e Diversidade, Anna Karla Pereira.

Nessa quarta-feira (8), desembarcaram no estado a ouvidora nacional de Direitos Humanos, Luzia Cantal, e a cordenadora-geral de Promoção do Registro Civil de Nascimento, Tula Vieira Brasileiro. Além de mobilizar as redes locais para verificar denúncias de violações de direitos humanos e garantir o fornecimento de nova documentação civil aos desabrigados, estão sendo realizadas reuniões com instituições como Defensoria Pública, Conselho Nacional de Direitos Humanos e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Mobilização

Desde o último final de semana, a pasta de Direitos Humanos do governo federal mobiliza a Ouvidoria Nacional e demais setores do órgão em defesa da dignidade dos públicos mais vulnerabilizados da região.

De forma inédita, o Disque 100 disponibilizou novos canais para recebimento de informações de crianças e adolescentes desaparecidos. O serviço gratuito e ininterrupto também recebe solicitações de resgate e relatos sobre pessoas desassistidas. Cidadãos interessados também podem realizar doações e se voluntariar a trabalhar na região.

Informações são do Governo Federal