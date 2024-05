Receita publica instrução normativa para agilizar doações internacionais a RS

A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) uma instrução normativa para agilizar doações internacionais em situações de calamidade como a que ocorre nos últimos dias no Rio Grande do Sul. A chamada “Receita Via Rápida” facilita o apoio de pessoas físicas, instituições e organizações sem fins lucrativos do exterior que queiram remeter para o Brasil, sem pagamento de tributos, bens destinados às vítimas de calamidades.

“Desde o início das chuvas a Receita Federal tem atuado fortemente com a mobilização de centenas de servidores, doações de dezenas de toneladas de mercadorias apreendidas para as vítimas, prorrogação do prazo de pagamento de tributos e entregas de declarações, além do uso de equipamentos como helicóptero e drones para o suporte logístico à Defesa Civil do Estado”, afirmou o Fisco, por meio de nota.

Estadão Conteúdo