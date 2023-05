Ministro do STF dá 30 dias para PF concluir perícia em imagens do Planalto no 8 de janeiro

Os vídeos mostram que os servidores do GSI circularam entre os golpistas, conversaram com os vândalos e não tentaram prendê-los

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 30 dias para a Polícia Federal (PF) concluir a perícia nas filmagens do circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Moraes também determinou o compartilhamento das informações preliminares reunidas na sindicância aberta pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para investigar a conduta dos servidores que estiveram no prédio no dia dos ataques.

As imagens de 33 câmeras de segurança do Palácio do Planalto vieram a público no mês passado por determinação de Moraes.

A PF ouviu dez militares identificados nas filmagens. Em depoimento, eles negaram conivência os golpistas e disseram que não receberam alertas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) sobre o risco de ações violentas na Praça dos Três Poderes. As versões são semelhantes: os servidores do GSI alegam que foram pegos de surpresa e que, por isso, estavam em menor número e não puderam conter os radicais.

A divulgação das filmagens causou a queda do primeiro ministro do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O general da reserva Marco Gonçalves Dias, o G. Dias, pediu exoneração do GSI.

