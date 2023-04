A organização da feira nega que tenha retirado o convite a Fávaro e disse ter se tratado apenas de um alerta para evitar constrangimentos

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, confirmou nesta quinta-feira, 27, que não vai à Agrishow porque foi desconvidado, mas deseja sucesso à feira. “Fui desconvidado, mas desejo sucesso, que façam bons negócios, que levem oportunidades aos produtores. No momento propício, se ainda for ministro, quando convidarem, faço questão de estar lá em outras edições”, disse Fávaro, ao chegar ao Encontro de ex-ministros da Agricultura, evento promovido pela pasta com 11 ex-titulares da pasta, em Brasília (DF).

A manifestação de Fávaro ocorre após o mal-estar gerado na quarta-feira, quando surgiram relatos de que o ministro havia sido desconvidado para abertura da feira e aconselhado a ir no segundo dia já que o ex-presidente Jair Bolsonaro estará no primeiro dia acompanhando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A organização da feira nega que tenha retirado o convite a Fávaro e disse ter se tratado apenas de um alerta para evitar constrangimentos.

Estadão conteúdo