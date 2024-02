Ministro Alexandre de Moraes propõe que sete integrantes da cúpula da PMDF se tornem réus por atos antidemocráticos

Moraes destacou que a suposta omissão dos oficiais, pelos quais são acusados, contribuiu para a realização dos ataques

O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) referente aos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro, votou a favor da aceitação da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ele propõe tornar réus sete membros da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que estavam no cargo durante as invasões e depredações.

Durante seu voto, Moraes destacou que a suposta omissão dos oficiais, pelos quais são acusados, contribuiu para a realização dos ataques às sedes dos Três Poderes.

O relator foi o primeiro a votar no julgamento virtual da Primeira Turma, que teve início na madrugada desta sexta-feira (9/2) e está programado para ser concluído até o dia 20 de fevereiro.