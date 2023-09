Ministra relata ameaças e pede escolta policial

Os textos dos ataques envolvem xingamentos, ameaças à vida, tentativas de intimidação, prática de racismo e foram reunidos

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, acionou o Ministério da Justiça por causa de ameaças recebidas nas redes sociais e no e-mail institucional desde o episódio da viagem de Brasília para São Paulo em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para assinar ato contra o racismo no esporte na final da Copa do Brasil.

Ontem, o ministério pediu proteção pessoal e escolta para a ministra. “Os textos dos ataques envolvem xingamentos, ameaças à vida, tentativas de intimidação, prática de racismo e foram reunidos em formato de dossiê contendo perfis, dia e hora dos envios e postagens, para que municiem a investigação e posterior responsabilização dos autores”, disse a pasta, em nota.

A pasta divulgou ainda algumas mensagens enviadas à ministra. “Piranha…tomara q tenha o msm fim da irmã… aqui é São Paulo sua vaca suja”, disse um internauta que enviou o conteúdo para a ministra por meio de uma conversa privada, em referência a Marielle Franco, vereadora assassinada no Rio em 2018 e irmã da ministra.

Estadão Conteúdo