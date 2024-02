Ministra prevê parceria com Caixa e BNDES para modelagem de PPPs em imóveis da União

De acordo com a ministra, haverá a criação de um novo comitê interministerial que fará parte da governança e dará as diretrizes do programa.

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o Programa de Democratização dos Imóveis da União, apresentado nesta segunda-feira, 26, prevê a parceria de bancos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para formatar a modelagem de Parceria Público-Privada (PPP). A ministra ressaltou a importância do setor privado no projeto. “Para a gente, essa parceria é central”, afirmou durante a apresentação do Programa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do evento. Leia também Governo tem mais de 500 imóveis em estudo para possível destinação, diz ministra Esther Dweck

Senador Seif muda viagem oficial para ir a ato bolsonarista e gera gasto público de R$ 30 mil

STF realiza audiência de conciliação para acordos de leniência da Lava Jato “Estamos chamando o setor privado para nos apoiar em projetos com imóveis da União. O setor privado tem que ter um papel importante, vamos fazer, principalmente nas grandes áreas, aquelas que ainda não têm destinação definida, a gente vai fazer Proposta Manifestação de Interesse (PMI) para que a gente possa pensar na melhor forma de utilizar o terreno”, comentou. Na fala, a ministra citou o uso de PMI para imóveis de múltiplos usos e de formato PPPs. Segundo ela, o governo também usará concessão de uso, cessão onerosa por reforma e permuta por obra no programa de imóveis. De acordo com a ministra, haverá a criação de um novo comitê interministerial que fará parte da governança e dará as diretrizes do programa. O comitê terá a participação da Casa Civil, Secretaria de Relações Institucionais, do Ministério das Cidades e Secretaria-Geral. Demais ministérios serão convidados para participar em temas específicos. Estadão Conteúdo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE